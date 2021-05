Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 maggio 2021)4 MAGGIO ORE 18:35 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN REDAZIONE MARCO CILUFFO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, INIZIAMO DAL RACCORDO SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO PIU AVANTI TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E CASILINA STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD PASSIMO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO PER SEGNALARE CODE A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO MENTRE SU VIA DEL FORO ITALICO SEMPRE CODE PER TRAFFICO TRA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA VIA FLAMINIA DA VIA DEI DUE ...