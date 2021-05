Prinny Presents NIS Classics Volume 1 | Data di uscita annunciata per Switch

(Di martedì 4 maggio 2021) NIS America è lieta di annunciare cheNIS1 sarà disponibile su Nintendoil 31 agosto 2021 in Nord America, il 3 settembre in Europa e il 10 settembre in Oceania! Questo pack due in uno che include Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered e Soul Nomad & the World Eaters è completo di meccaniche di gioco uniche, personaggi memorabili e tutti i DLC delle versioni originali! Questo è il primodi una eccellente collezione per gli amanti degli RPG, che vanta 2 giochi in 1! Con oltre 60 ore di gioco e un’esclusiva Deluxe Edition fisica che include una soundtrack su CD e un artbook (con musica e illustrazioni di entrambi i titoli), i vecchi fan possono rivivere i classici preferiti, mentre i nuovi fan possono scoprire i successi ...

