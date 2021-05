Pio e Amedeo tornano a parlare dopo le polemiche: “È follia, non chiediamo scusa” (Di martedì 4 maggio 2021) Pio e Amedeo: “Siamo alla follia, non siamo omofobi e non chiediamo scusa” “Non siamo omofobi e non chiediamo scusa”: Pio e Amedeo tornano a parlare dopo le polemiche scaturite dal loro monologo a Felicissima sera, in onda su Canale 5 lo scorso 30 aprile, in cui avevano proposto una riflessione sul politicamente corretto e su alcune parole che non si possono dire in tv, perché ritenute offensive. Uno sketch di quasi venti minuti sull’importanza di saper distinguere un insulto dalle reali intenzioni di chi pronuncia determinate parole, che però ha riscosso più critiche che applausi. dopo alcuni giorni di silenzio, i due comici sono tornati sull’argomento in un lungo post pubblicato sul ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) Pio e: “Siamo alla, non siamo omofobi e non” “Non siamo omofobi e non”: Pio elescaturite dal loro monologo a Felicissima sera, in onda su Canale 5 lo scorso 30 aprile, in cui avevano proposto una riflessione sul politicamente corretto e su alcune parole che non si possono dire in tv, perché ritenute offensive. Uno sketch di quasi venti minuti sull’importanza di saper distinguere un insulto dalle reali intenzioni di chi pronuncia determinate parole, che però ha riscosso più critiche che applausi.alcuni giorni di silenzio, i due comici sono tornati sull’argomento in un lungo post pubblicato sul ...

MetaErmal : Ho fatto questo post su Instagram. È stato cancellato perché “non rispetta le linee e le norme di IG”. ?????? hanno ra… - LegaSalvini : LA BANALITÀ DI FEDEZ E IL CORAGGIO DI PIO E AMEDEO - stanzaselvaggia : Ho scritto di Pio e Amedeo. Che si credono politicamente scorretti, riuscendo ad essere solo volgarmente corretti. - g_alo87 : RT @EnfantProdige: Siccome negli ultimi 3 giorni avranno sofferto che Fedez era al centro dell'attenzione mediatica e non loro, Pio e Amede… - Holdmewhilestay : RT @_VeronicaG: In un Paese in cui Pio e Amedeo possono scherzare su N***o e F****o, ma Fedez non può fare nomi e cognomi di gente che ha d… -