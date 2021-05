Pensioni, la proposta dei sindacati per non tornare alla Fornero: 62 anni di età o 41 di contributi, interventi per i giovani e le donne (Di martedì 4 maggio 2021) Più flessibilità in uscita, a partire dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età, inoltre interventi per i giovani e le donne. È la proposta presentata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e della piattaforma unitaria in previsione del superamento di Quota 100 e per evitare il rischio di ritorno alla riforma Fornero. I segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri vogliono portarla al tavolo che il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha detto di esser pronto ad aprire con le parti sociali, in parallelo a quello sulla riforma degli ammortizzatori sociali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Più flessibilità in uscita, a partire dai 62di età o con 41dia prescindere dall’età, inoltreper ie le. È lapresentata daiCgil, Cisl e Uil e della piattaforma unitaria in previsione del superamento di Quota 100 e per evitare il rischio di ritornoriforma. I segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri vogliono portarla al tavolo che il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha detto di esser pronto ad aprire con le parti sociali, in parallelo a quello sulla riforma degli ammortizzatori sociali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

silviamere : RT @dottorbarbieri: IL PRESSING (affidereste il Vs. futuro pensionistico a gente che 'il pressing' l'ha fatto a loro tutela? Qui l'esempio… - 2Biagetti : RT @dottorbarbieri: IL PRESSING (affidereste il Vs. futuro pensionistico a gente che 'il pressing' l'ha fatto a loro tutela? Qui l'esempio… - MorriSabrina : RT @dottorbarbieri: IL PRESSING (affidereste il Vs. futuro pensionistico a gente che 'il pressing' l'ha fatto a loro tutela? Qui l'esempio… - calzelunghe17 : RT @dottorbarbieri: IL PRESSING (affidereste il Vs. futuro pensionistico a gente che 'il pressing' l'ha fatto a loro tutela? Qui l'esempio… - venetolink : RT @dottorbarbieri: IL PRESSING (affidereste il Vs. futuro pensionistico a gente che 'il pressing' l'ha fatto a loro tutela? Qui l'esempio… -