Parma | un’annata fallimentare annunciata Ora riparti dalla programmazione

Il Parma è aritmeticamente retrocesso in Serie B. Una brutta annata per la formazione ducale che non ha raggiunto i risultati sperati in campo E' ufficiale: il Parma è retrocesso in Serie B! un'annata fallimentare quella della formazione ducale, nonostante le ingenti spese. Il presidente Krause, dal suo arrivo, ha voluto cambiare politica: basta valorizzare i giovani degli altri, sì a investimenti su giovani di prospettiva ma di proprietà. E così è stato. I ducali hanno investito tanto ma hanno scelto di puntare sui giovani talenti stranieri e hanno scelto di cambiare tanto in un anno che impediva i cambiamenti. Pochi giorni di ritiro per lavorare. Con D'Aversa non è stata trovata l'intesa per proseguire insieme ed è stato scelto un allenatore con caratteristiche differenti, Fabio Liverani. L'ex Lecce ha faticato, non ...

