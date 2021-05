Montecarlo riabbraccia i tifosi | in 7 500 al GP del 23 maggio

Ultime Notizie dalla rete : Montecarlo riabbraccia

La Gazzetta dello Sport

Sulle tribune dipotranno accomodarsi 7.500 tifosi . Ai cittadini stranieri muniti di biglietto verrà richiesto un tampone negativo una volta arrivati nel Principato. 'Per garantire il ...Sulle tribune dipotranno accomodarsi 7.500 tifosi . Ai cittadini stranieri muniti di biglietto verrà richiesto un tampone negativo una volta arrivati nel Principato. 'Per garantire il ...L'importanza della pausa e la voglia di rientrare di Thiem: “L'obiettivo è giocare contro i migliori da qui fino al Roland Garros, per avere più possibilità di vincerlo” ...