(Di martedì 4 maggio 2021) di Fulvio D'Eri Asono incominciati i lavori al Pemont e a Trepalle. Malgrado l'inverno asia tutt'altro che terminato, in maniera beffarda perché a causa del Covid 19 non è stato ...

Livigno, in cantiere sottopasso e scuola

In una zona dove c'è anche l'istituto scolastico principale di, spesso e volentieri la convivenza tra auto e pedoni è stata alquanto problematica. "E' un'opera del costo di 600 mila euro " ...... è stato un restringimento della carreggiata in galleria ad Abbadia Lariana per unche, a ... Colonna sulla Sp72 a Varenna (foto Spotti) Stesso copione per Matteo: 'Sono partito daalle ...Sono diversi gli interventi programmati dal Comune per il restyling del paese dove la primavera non è ancora arrivata ...