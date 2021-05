Letta vede Draghi e si lamenta del "metodo Salvini" (Di martedì 4 maggio 2021) Il segretario del Pd Enrico Letta ha espresso, a quanto si apprende da fonti del Nazareno, nell’incontro con il premier Mario Draghi “insoddisfazione verso il metodo Salvini”. Il Pd chiede correttezza e rispetto nell’impegno comune dei partiti della maggioranza nel sostegno all’esecutivo. “Basta stare con un piede dentro e uno fuori” ha dichiarato Letto. Letta, nell’incontro avuto oggi con il premier, Mario Draghi, come riportano sempre le fonti del Nazareno, ha poi espresso “soddisfazione per il Pnnr, per i tempi e i contenuti”. Per il segretario dem ” i giovani devono essere al centro della ricostruzione del paese perché dopo la grave crisi economica sono stati marginalizzati e questo ha creato nella società frustrazione, disagio e possibili conflitti sociali”. “Sui giovani - ha ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Il segretario del Pd Enricoha espresso, a quanto si apprende da fonti del Nazareno, nell’incontro con il premier Mario“insoddisfazione verso il”. Il Pd chiede correttezza e rispetto nell’impegno comune dei partiti della maggioranza nel sostegno all’esecutivo. “Basta stare con un piede dentro e uno fuori” ha dichiarato Letto., nell’incontro avuto oggi con il premier, Mario, come riportano sempre le fonti del Nazareno, ha poi espresso “soddisfazione per il Pnnr, per i tempi e i contenuti”. Per il segretario dem ” i giovani devono essere al centro della ricostruzione del paese perché dopo la grave crisi economica sono stati marginalizzati e questo ha creato nella società frustrazione, disagio e possibili conflitti sociali”. “Sui giovani - ha ...

