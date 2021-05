La Lega cede con Landella | ' Impossibile andare avanti'

(Di martedì 4 maggio 2021) Si è dimesso Franco: 'Per Foggia ed i foggiani ci sarò sempre' 4 maggio 2021 Il sindaco leghista Francopoco fa ha rassegnato le dimissioni . Non si è fatto attendere il commento del ...

Marilen97832318 : RT @the_highsparrow: La Lega che cede a FdI un altro punto, ad un passo dalla soglia psicologica del 20%, significa che si balla. - AndreD81 : RT @the_highsparrow: La Lega che cede a FdI un altro punto, ad un passo dalla soglia psicologica del 20%, significa che si balla. - Frances47226166 : RT @the_highsparrow: La Lega che cede a FdI un altro punto, ad un passo dalla soglia psicologica del 20%, significa che si balla. - laGigogin : RT @the_highsparrow: La Lega che cede a FdI un altro punto, ad un passo dalla soglia psicologica del 20%, significa che si balla. - MMastrantuono : RT @the_highsparrow: La Lega che cede a FdI un altro punto, ad un passo dalla soglia psicologica del 20%, significa che si balla. -

Ultime Notizie dalla rete : Lega cede

FoggiaToday

E non può essere una coincidenza che l'intero guadagno di FdI sia la somma delle perdite die Forza Italia, che appoggiano il governo Draghi. Forza Italia, appunto,lo 0,2% ed è al 6,6% ...... non può certo essere accusata di nessuna particolare simpatia nei confronti dellae tanto ... senza inutili classificazioni che tanto sanno di ghettizzazione, dall'altroal rischio di voler ...In evidenza le vendite che colpiscono soprattutto i titoli hi-teh, in particolare Apple, Tesla e Alphabet, che cedono tutti l'1% circa. Positivo invece il titolo Pfizer, in cresci ...Calciomercato Cagliari: Radja Nainggolan è in prestito dall’Inter, ma i rossoblù potrebbero acquistarlo a titolo definitivo Il Cagliari potrebbe avere anche nella prossima stagione il ninja Radja Nain ...