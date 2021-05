“Gli assembramenti per lo scudetto un errore carissimo che costerà vite umane” | VIDEO (Di martedì 4 maggio 2021) I festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter, con folle riversate in strade e piazze senza rispetto per le norme anti-Covid, sono stati “un errore gravissimo che certamente costerà qualche vita umana. Così diamo il peso di quello che è accaduto”. Lo dichiara ad ‘Agorà’ su Rai3 Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. “Gli assembramenti per lo scudetto un errore carissimo che costerà vite umane” VIDEO “Che in quell’assembramento ci sia stata un’ulteriore diffusione del virus, è cosa certa – spiega l’esperto – Abbracciarsi, urlare, cantare e via dicendo sono tutti sistemi ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) I festeggiamenti per lodell’Inter, con folle riversate in strade e piazze senza rispetto per le norme anti-Covid, sono stati “ungravissimo che certamentequalche vita umana. Così diamo il peso di quello che è accaduto”. Lo dichiara ad ‘Agorà’ su Rai3 Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. “Gliper lounche“Che in quell’assembramento ci sia stata un’ulteriore diffusione del virus, è cosa certa – spiega l’esperto – Abbracciarsi, urlare, cantare e via dicendo sono tutti sistemi ...

