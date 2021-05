Festa Inter | Sileri | “Preoccupato per contagi | ripercussioni in tutta la Lombardia”

(Di martedì 4 maggio 2021) Sugli assembramenti a Milano per festeggiare lo scudetto dell’“un po’ di preoccupazione c’è. Fa male vedere piazza Duomo con 30 mila tifosi urlanti, in, molti senza mascherina. Quelle persone hanno dimostrato di non avere un briciolo di buon senso. Vuol dire che si sottovaluta ancora troppo il rischio”. Così alla Stampa Pierpaolo, secondo cui “se c’erano positivi, è sicuramente avvenuto qualcheo. Quanti, potremo dirlo solo tra due settimane. Sappiamo che l’incidenza inè di circa 14 casi ogni 10 mila abitanti – prosegue il sottosegretario alla Salute – Se in piazza Duomo c’erano 30 mila persone, allora 45 di loro doveva essere positivi. Quante ne hanno infettate, a loro volta, difficile dirlo. Dipende dalla loro attenzione alle misure di sicurezza, come mascherina ...

