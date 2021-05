Droga | due pusher arrestati dalla polizia a Napoli

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoE’ stato condannato con il rito per direttissima a sei mesi di reclusione Salvatore Cappiello, 27enne napoletano con precedenti di, arrestato ieri ser per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento scattato in piazza San Francesco di Paola, dove l’uomo è stato notato mentre consegnava qualcosa ad una persona in cambio di denaro. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di quattro stecche di hashish del peso di 4 grammi circa e di 830 euro. La scorsa notte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato arrestato e chiuso nel carcere di Poggioreale Salvatore Junior Trisciuoglio, 31enne napoletano con precedenti di, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ...

