“Dovete chiedere scusa”, Pio e Amedeo rompono il silenzio (Di martedì 4 maggio 2021) Pio e Amedeo tornano a parlare, a distanza di pochi giorni dalmonologo a Felicissima Sera che ha scatenato un vero e proprio terremoto. I due comici pugliesi, che sono riusciti a spaccare in due l'opinione pubblica, rompono il silenzio con un lungo post sui social in cui non mostrano alcun intenzione di retrocedere rispetto alle posizioni espresse nel monologo sul politicamente corretto e l'importanza di distinguere l'intenzione con cui si pronunciano le parole, dalle parole stesse (come "Nero" e "ri**ione"). Pio e Amedeo rispondono alle critiche Il posto di Pio e Amedeo si apre con queste parole: "Siamo alla Folliaaaa Qualcuno forse da questo post si aspetta delle SCUSE e lo avvisiamo subito che rimarrà deluso.Pensiamo che moltissime persone che hanno attaccato il nostro monologo non l’abbiano ... Leggi su howtodofor (Di martedì 4 maggio 2021) Pio etornano a parlare, a distanza di pochi giorni dalmonologo a Felicissima Sera che ha scatenato un vero e proprio terremoto. I due comici pugliesi, che sono riusciti a spaccare in due l'opinione pubblica,ilcon un lungo post sui social in cui non mostrano alcun intenzione di retrocedere rispetto alle posizioni espresse nel monologo sul politicamente corretto e l'importanza di distinguere l'intenzione con cui si pronunciano le parole, dalle parole stesse (come "Nero" e "ri**ione"). Pio erispondono alle critiche Il posto di Pio esi apre con queste parole: "Siamo alla Folliaaaa Qualcuno forse da questo post si aspetta delle SCUSE e lo avvisiamo subito che rimarrà deluso.Pensiamo che moltissime persone che hanno attaccato il nostro monologo non l’abbiano ...

BrorunoTu : @OfficialASRoma Mancini non dovete chiedere scusa ai tifosi, ma bensì a Fonseca che vi ha sopportato x2anni.Difenso… - la_moretti2 : RT @_santacecilia: comunque il punto è sempre lo stesso: dovete smettere di chiedere opinioni esistenziali a sconosciute su IG - Zeroro75585683 : @rej_panta @Adnkronos Quando si organizzano manifestazioni per i diritti allora bisogna chiedere alle teste di cazz… - bhgai : Una donna dovrebbe far del proprio corpo ciò che vuole e dovrebbe potersi vestire come vuole. Tranne se siete billi… - margherittt3 : RT @_santacecilia: comunque il punto è sempre lo stesso: dovete smettere di chiedere opinioni esistenziali a sconosciute su IG -

Ultime Notizie dalla rete : Dovete chiedere L'oroscopo di Simon and the Stars dal 4 al 12 maggio 2021 Manca forse un po' di coraggio, ma solo se dovete mettere un punto e ripartire. Decisioni o ... Di chiedere o ripartire da una novità di lavoro. Di re - innamorarvi dopo la fine di un amore o di ...

Oroscopo Ariete Maggio 2021: mese davvero interessante Non fatevi troppi scrupoli nel chiedere ciò che è vostro. Per i lavoratori autonomi ci sarà un ... Se dovete vivere all'ombra, pensateci bene! E smettetela di credere nell'amore che supera tutti gli ...

Dal web: "É uno scempio, dovete chiedere scusa. Auteri, il campionato è finito" BARI CALCIO Piove, mette al riparo i clienti: ristoratore multato (e umiliato) Multa da 400 euro e chiusura per 5 giorni al locale che ha fatto spostare i clienti al chiuso a causa del temporale. Scoppia il caso. E i ristoratori chiedono regole certe ...

La Lombardia chiede la “Giornata nazionale dell’Agricoltura” Sì all’istituzione della “Giornata nazionale dell’Agricoltura” e al riconoscimento della figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio. È la posizione dell’assessore regionale lo ...

Manca forse un po' di coraggio, ma solo semettere un punto e ripartire. Decisioni o ... Dio ripartire da una novità di lavoro. Di re - innamorarvi dopo la fine di un amore o di ...Non fatevi troppi scrupoli nelciò che è vostro. Per i lavoratori autonomi ci sarà un ... Sevivere all'ombra, pensateci bene! E smettetela di credere nell'amore che supera tutti gli ...Multa da 400 euro e chiusura per 5 giorni al locale che ha fatto spostare i clienti al chiuso a causa del temporale. Scoppia il caso. E i ristoratori chiedono regole certe ...Sì all’istituzione della “Giornata nazionale dell’Agricoltura” e al riconoscimento della figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio. È la posizione dell’assessore regionale lo ...