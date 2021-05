Dead Island 2 e Saints Row 5 su PC potrebbero essere esclusive Epic Games Store

(Di martedì 4 maggio 2021) Come ormai saprete, è in corso una battaglia legale trae Apple. E in questa battaglia stanno emergendo documenti giudiziari che contengono interessanti informazioni. Ora, un altro documento trapelato, confermerebbe che2 eRow 5 per PC saranno esclusivi di. Anche se l'immagine qui sotto è molto piccola, potete trovare (in rosso) siaRow 5 che2. Come suggerisce l'immagine, questi giochi usciranno esclusivamente nel negozio diin versione PC. Leggi altro...

