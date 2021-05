Calcio: Palmieri (FI), ‘Mourinho come Herrera’ (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag (Adnkronos) – “Anche Helenio Herrera dopo la nostra @Inter allenò @OfficialASRoma. La storia si ripete. Precisazione fornita ora che è finita la sessione di aula a @Montecitorio, mentre mi avvio ai lavori di commissione…”. Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia Antonio Palmieri, tifoso dell’Inter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag (Adnkronos) – “Anche Helenio Herrera dopo la nostra @Inter allenò @OfficialASRoma. La storia si ripete. Precisazione fornita ora che è finita la sessione di aula a @Montecitorio, mentre mi avvio ai lavori di commissione…”. Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia Antonio, tifoso dell’Inter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

