10 RICETTE CON I PISELLI ASSOLUTAMENTE DA PROVARE

Leggi su cityroma

(Di martedì 4 maggio 2021) In questo articolo vi propongo . Icon il loro gusto dolce e delicato si adattano a mille abbinamenti diversi. Sono facili e veloci da cucinare e grazie al loro sapore prelibato danno un tocco in più ad ogni ricetta. Nel periodo di raccolta che va dalla primavera all’estate li troviamo freschi sui banchi del mercato. Ma se non li abbiamo a disposizione possiamo usare i, secchi, in scatola e surgelati, e godere del loro sapore praticamente tutto l’anno. Ho pensato quindi di raccogliere tantecon icon le quali divertirci a preparare ogni giorno un piatto diverso! Inizio le mie proposte con la classica pasta con i, una ricetta che si può considerare una base da cui partire per realizzare altre varianti: aggiungiamo aidei ...