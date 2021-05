The Last of Us Ellie’s Revenge è un fan-film di qualità incredibile costato 10.000$ – Video – PS3Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 3 maggio 2021) The Last of Us Ellie’s Revenge è un fan-film di altissima qualità che è costato ben 10.000 dollari e ha visto circa 20 persone al lavoro.. The Last of Us è una delle grandi IP di Sony PlayStation e lo dimostra il fatto che è in lavorazione una serie TV in collaborazione con HBO. Tale show è ancora lontano, per quanto ci è dato sapere, ma nel frattempo alcuni fan si sono messi all’opera per realizzare un cortometraggio chiamato The Last of Us Ellie’s Revenge, un fan-film che, però, è tutt’altro che amatoriale. La qualità, come potete vedere nel Video … Video giochi PlayStation 3Read More L'articolo The Last of Us ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 3 maggio 2021) Theof Usè un fan-di altissimache èben 10.000 dollari e ha visto circa 20 persone al lavoro.. Theof Us è una delle grandi IP di Sony PlayStation e lo dimostra il fatto che è in lavorazione una serie TV in collaborazione con HBO. Tale show è ancora lontano, per quanto ci è dato sapere, ma nel frattempo alcuni fan si sono messi all’opera per realizzare un cortometraggio chiamato Theof Us, un fan-che, però, è tutt’altro che amatoriale. La, come potete vedere nelgiochi PlayStation 3Read More L'articolo Theof Us ...

cmfrtblynvmb : me vs the last song i listened to è la playlist il problema ?? - bigdarktiger : The Last of Us 2: una recensione di Microsoft elogia l'esclusiva PlaySta... - TheVale13 : 'Your last image in your photo gallery is the future political system.' Hahahhahah non potevo non farlo dopo che h… - aurbeo : the last basladi spora devam???? - GamingToday4 : The Last of Us Ellie’s Revenge è un fan-film di qualità incredibile costato 10.000$ -