Rai | Fico “Serve riforma ma anche svolta culturale”

"Spero che possa iniziare un dibattito serio sulla riforma della Rai, ma al tempo stesso Serve un cambio culturale". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di un incontro con la Federazione Nazionale Stampa Italiana, in occasione della Giornata per la libertà di stampa.

