Pensioni, via a 62 anni e ‘pensione giovani’: proposte sindacati, le news (Di lunedì 3 maggio 2021) In pensione a 62 anni di età o con 41 anni di contributi. E’ questa la proposta principale con cui Cgil, Cisl e Uil si preparano a riaprire il cantiere sulla riforma delle Pensioni, che potrebbe decollare entro metà mese. Il ‘pacchetto’, secondo le news, comprende anche pensione di garanzia per giovani, lavoratori discontinui e con basse retribuzioni; tutela delle donne, le maggiori vittime dell’inasprimento dei requisiti Pensionistici degli ultimi anni; tutela dei lavori di cura, di chi svolge lavori usuranti e gravosi; sostegno del reddito dei pensionati; rilancio della previdenza complementare e trasparenza sui dati della spesa previdenziale e assistenziale. La disponibilità del governo al confronto c’è, come lo stesso ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha annunciato nei giorni ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) In pensione a 62di età o con 41di contributi. E’ questa la proposta principale con cui Cgil, Cisl e Uil si preparano a riaprire il cantiere sulla riforma delle, che potrebbe decollare entro metà mese. Il ‘pacchetto’, secondo le, comprende anche pensione di garanzia per giovani, lavoratori discontinui e con basse retribuzioni; tutela delle donne, le maggiori vittime dell’inasprimento dei requisitistici degli ultimi; tutela dei lavori di cura, di chi svolge lavori usuranti e gravosi; sostegno del reddito dei pensionati; rilancio della previdenza complementare e trasparenza sui dati della spesa previdenziale e assistenziale. La disponibilità del governo al confronto c’è, come lo stesso ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha annunciato nei giorni ...

fisco24_info : Pensioni, via a 62 anni e 'pensione giovani': proposte sindacati, le news: Nel pacchetto, anche l'uscita con 41 ann… - christianrocca : RT @ErminiaVoccia: La #Cina ha un problema demografico e, se non prenderà precauzioni, presto avrà anche un problema economico https://t.co… - GianniVezzani1 : RT @ErminiaVoccia: La #Cina ha un problema demografico e, se non prenderà precauzioni, presto avrà anche un problema economico https://t.co… - AndreaConsonni4 : RT @ErminiaVoccia: La #Cina ha un problema demografico e, se non prenderà precauzioni, presto avrà anche un problema economico https://t.co… - antonluca_cuoco : RT @ErminiaVoccia: La #Cina ha un problema demografico e, se non prenderà precauzioni, presto avrà anche un problema economico https://t.co… -