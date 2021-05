MotoGP | GP Francia Le Mans 2021 in tv | programma | date | orari e diretta streaming

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ilcompleto con lee gliper il Gran Premio di, valevole per il quinto appuntamento del Motomondiale, inda venerdì 14 a domenica 16 maggio sul circuito di Le. Giovedì 13 maggio avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 14 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 9:55 e la seconda alle ore 14:10. Sabato 15 maggio, alle ore 9:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 13:30) e per le qualifiche (alle ore 14:10). Domenica 16 maggio warm-up alle ore 9:20 e gara alle ore 14. Tutto il Gran Premio disarà ...

CrazyWheels1 : MotoGP GP Francia orari -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Francia

OA Sport

... potendo compensare con delle mini finestre dedicate ai test delladurante la stagione in corso: a Jerez però la classe regina (che pure è attesa il 16 maggio inper la quinta prova ...Inda un anno all'altro le prestazioni cambiano e tutto varia velocemente' . In gara il 46 ... Al nove volte campione del mondo viene chiesto se i prossimi GP in calendario,e Italia, ...Jerez. Scenario epico, dove si respira la storia della MotoGp. La pista andalusa è garanzia di spettacolo. Dopo la quarta gara dell’anno, in una stagione MotoGp che si annuncia avvincente e incerta f ...Il circuito di Jerez si tinge di rosso Ducati: vince Miller davanti a Bagnaia, che per la prima volta in carriera sale in testa al Mondiale in top-class. Morbidelli completa il podio, Quartararo oltre ...