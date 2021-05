Modi ha perso le elezioni locali in India (Di lunedì 3 maggio 2021) Il partito del primo ministro aveva fatto di tutto per vincere nei cinque stati in cui si votava, organizzando comizi affollati nonostante la pandemia: ma gli è andata male Leggi su ilpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Il partito del primo ministro aveva fatto di tutto per vincere nei cinque stati in cui si votava, organizzando comizi affollati nonostante la pandemia: ma gli è andata male

