Mai mollare! (Di lunedì 3 maggio 2021) La corporatura minuta e il coraggio. L'ischemia cerebrale, la sfera motoria e il linguaggio. L'arte e un sorriso che fa venir voglia di vivere. La musica, il giornalismo e il talento. Lo sguardo incredulo dei medici. Il compositore e il liceale. Un segnale di speranza e un boom di visualizzazioni sul web. Una famiglia il cui motto è stato e continua ad essere: Andrea Tomassini ha diciasette anni, è di Perugia e frequenta il liceo delle Scienze Umane. E' affetto dalla nascita da una paralisi celebrale, che gli ha compromesso la sfera motoria e, in parte, quella del linguaggio. Lui però non si è mai arreso e davanti alle difficoltà ha lottato, senza cedere. Suona il pianoforte da quando ha quattro anni ed è un giornalista pubblicista. Mai mollare La musica mi ha aiutato a dare sfogo alle mie emozioni e per me è appunto un modo per scaricare e liberare tutta la mia ...

