Inter, “Oh Capitano, mio Capitano”: con Zangh lievitano i guadagni (Di lunedì 3 maggio 2021) La vittoria dello scudetto frutterà all’Inter 34 milioni di euro. Un grande risultato che incrementa il già cresciuto valore della società L’Inter ha vinto il campionato con quattro giornate di anticipo grazie ai tre punti ottenuti sabato contro il Crotone e al pareggio tra Sassuolo e Atalanta. “Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, abbiamo messo fine a un regno durato nove anni”, ha commentato Antonio Conte, capace di regalare ai nerazzurri il 19esimo scudetto della storia. Un risultato sportivo che mancava da 11 anni, ovvero dall’anno del famoso triplete di José Mourinho. Rispetto ad undici anni fa tanto à cambiato, in primis l’assetto societario. L’Inter è infatti passata prima nelle mani dell’indonesiano Erick Thohir e poi in quelle di Steven Zhang (figlio del miliardario cinese Zhang Jindong, il cui patrimonio stimato è ... Leggi su zon (Di lunedì 3 maggio 2021) La vittoria dello scudetto frutterà all’34 milioni di euro. Un grande risultato che incrementa il già cresciuto valore della società L’ha vinto il campionato con quattro giornate di anticipo grazie ai tre punti ottenuti sabato contro il Crotone e al pareggio tra Sassuolo e Atalanta. “Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, abbiamo messo fine a un regno durato nove anni”, ha commentato Antonio Conte, capace di regalare ai nerazzurri il 19esimo scudetto della storia. Un risultato sportivo che mancava da 11 anni, ovvero dall’anno del famoso triplete di José Mourinho. Rispetto ad undici anni fa tanto à cambiato, in primis l’assetto societario. L’è infatti passata prima nelle mani dell’indonesiano Erick Thohir e poi in quelle di Steven Zhang (figlio del miliardario cinese Zhang Jindong, il cui patrimonio stimato è ...

Capitano_995 : RT @Inter: ?? | LUNEDÌ Il lunedì meno lunedì di tutti... entriamo così nella nuova settimana! #IMScudetto #IMInter #ForzaInter https://t.c… - Capitano_995 : RT @Inter: ?? | I M SCUDETTO Questo è il 19°. Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: #IMScudetto! #IMInter #ForzaInter ??? https://t.co… - fra_sessa : E poi ci sono loro. Due che le hanno viste tutte. Ranocchia era in campo quando l'#Inter ha vinto l'ultimo trofeo e… - Betscannerit : L’ @Inter CONQUISTA IL SUO 19° SCUDETTO!?????? #IMScudetto Mettiamo a confronto la formazione attuale con quella del… - GiorgioMag98 : 'Ci sono giorni in cui essere Interista è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore' ????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Capitano Handanovic: alzala capitano! Alzala la coppa, capitano. Te la sei meritata tutta. Samir Handanovic non ha disputato la sua miglior stagione da quando difende la porta dell'Inter, ma merita di essere lodato e di alzare la coppa scudetto per le ...

Zanetti scatenato sul tetto della sede: "Lo meritano tutti i tifosi" L'ex capitano nerazzurro, ora vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha festeggiato così la vittoria del 19esimo scudetto

Barella, il capitano del futuro Sky Sport Paolo Bonolis “L’Inter può aprire un ciclo vincente. Per Conte e Zhang sarebbe sciocco andare via adesso” L'Inter tocca la vetta dello scudetto. Dopo 9 anni di dominio juventino, i nerazzurri di Conte scrivono una nuova pagina di storia. Le parole di Bonolis.

Blog: Handanovic: alzala capitano! Blog Calciomercato.com: Alzala la coppa, capitano. Te la sei meritata tutta. Samir Handanovic non ha disputato la sua miglior stagione da quando difende la porta ...

Alzala la coppa,. Te la sei meritata tutta. Samir Handanovic non ha disputato la sua miglior stagione da quando difende la porta dell', ma merita di essere lodato e di alzare la coppa scudetto per le ...L'exnerazzurro, ora vice presidente dell', Javier Zanetti, ha festeggiato così la vittoria del 19esimo scudettoL'Inter tocca la vetta dello scudetto. Dopo 9 anni di dominio juventino, i nerazzurri di Conte scrivono una nuova pagina di storia. Le parole di Bonolis.Blog Calciomercato.com: Alzala la coppa, capitano. Te la sei meritata tutta. Samir Handanovic non ha disputato la sua miglior stagione da quando difende la porta ...