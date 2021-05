Da Conte alla LuLa | i 10 motivi per cui l’Inter ha vinto lo Scudetto

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag – Ieri pomeriggio, dopo il pareggio tra Sassuolo e Atalanta, il sogno di tutti i tifosi nerazzurri è diventato realtà:ha conquistato il suo 19esimo. Una vittoria che vale doppio, e Antoniolo ha rimarcato con orgoglio: «Abbiamo fatto cadere un regno che durava da nove anni». Il regno, ovviamente, era quello della Juventus, che dal 2011-2012 ha imposto in Italia un dominio assoluto, che resterà comunque negli annali del calcio. Ad aprire quel ciclo era stato proprio lui, Antonio da Lecce, che poi se ne andò da Torino sbattendo la porta. È ritornato diversi anni dopo per chiudere il cerchio. Gli è riuscito. Ma lodel, quest’«opera d’arte» (come l’ha definita lo stesso), è figlio di tantissimi fattori. Vediamo quali. Lo ...

Il leader in pectore Giuseppeè infatti al lavoro per chiudere, entro i prossimi giorni, la '... Da anni Rousseau è impegnata nel garantire ai cittadini attivi uno spazio di partecipazione...Commenta per primo Il tecnico dell'Inter Antonio, dopo la conquista dello Scudetto, ha parlato in diretta al TG5: 'Sicuramente vedere i ... Ma in due anni ci siamo avvicinatiJuve superandola ...Una gruppo formidabile guidato dal carisma di Antonio Conte ha portato a uno Scudetto vinto con grande anticipo: che annata per i nerazzurri!L'ex presidente nerazzurro festeggia il titolo della sua squadra del cuore: "Zhang? E' furbo e umile. Lukaku e Lautaro super, ma che carattere Barella!" ...