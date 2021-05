Giornaleditalia : Covid, Zingaretti continua nei suoi messaggi allarmisti: 'Bisogna dire la verità' - Agenzia_Ansa : 'Ad oggi non ci sono casi di variante indiana' nella comunità Sikh del Lazio. Lo ha detto il presidente della Regio… - ansa_lazio : Covid: Zingaretti, nessun caso di variante indiana tra Sikh - italiaserait : Covid Lazio, Zingaretti: “Da test nessun caso variante indiana tra Sikh” - fisco24_info : Covid: Zingaretti, nessun caso di variante indiana tra Sikh: A Sabaudia.'Sistema tracciamento ha funzionato' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zingaretti

"Anche Latina conferma che c'è un ottimo sistema tracciamento - ha aggiunto- Siamo la regione che ha avuto la zona gialla più lunga d'Italia anche per un sistema tracciamento che ha ...'Dal- ha sottolineato- si esce in tre modi: con i vaccini, con soldi e finanziamenti per chi è in difficoltà e rispettando le regole individuali'. Parlando della campagna di ...Lo ha dichiarato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti intervenendo a Uno Mattina: i cittadini over 80 non vaccinati saranno contattati dai ...“Se ci vacciniamo in fretta, riapriamo anche lo sport". Coronavirus - Il commissario straordinario Figliuolo all'inaugurazione dell'hub a Ostia - Zingaretti: "3,5 milioni ai comuni per spiagge sicure" ...