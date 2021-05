**Covid: Montesano, ‘la gente in piazza per l’Inter ma non per rivendicare la sua libertà’** (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Caspita che mobilitazione per lo scudetto dell’Inter! Per carità felicitazioni ai neo campioni, ma se ci fosse la stessa voglia di scendere in piazza per la propria libertà e la salvaguardia della propria salute, non sarebbe meglio? Gli italiani scendono in piazza per lo scudetto dell’Inter, ma non per rivendicare la loro libertà”. A dirlo all’Adnkronos è Enrico Montesano, commentando i festeggiamenti in piazza del Duomo a Milano per lo scudetto dell’Inter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Caspita che mobilitazione per lo scudetto del! Per carità felicitazioni ai neo campioni, ma se ci fosse la stessa voglia di scendere inper la propria libertà e la salvaguardia della propria salute, non sarebbe meglio? Gli italiani scendono inper lo scudetto del, ma non perla loro libertà”. A dirlo all’Adnkronos è Enrico, commentando i festeggiamenti indel Duomo a Milano per lo scudetto del. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : **Covid: Montesano, 'scenderò in piazza per inoculare il dubbio, più che il vaccino'** (2)... - TV7Benevento : **Covid: Montesano, 'scenderò in piazza per inoculare il dubbio, più che il vaccino'**... - TV7Benevento : **Covid: Montesano, 'la gente in piazza per l'Inter ma non per rivendicare la sua libertà'**... - SoniaLaVera : RT @radioalfa: Polla, muore per covid un ottantenne di Montesano sulla Marcellana - radioalfa : Polla, muore per covid un ottantenne di Montesano sulla Marcellana -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Montesano Covid: tre persone morte nel salernitano nelle ultime ore ...a Sapri dove a perdere la vita è un 73enne che era stato ricoverato prima presso il locale ospedale e poi al Covid Hospital di Agropoli per difficoltà respiratorie. Lutto, ieri, anche a Montesano. Il ...

Covid nel Salernitano: Pagani registra altre due vittime I cittadini attualmente positivi sono 152 Lutto, ieri, anche a Montesano. Il sindaco Giuseppe Rinaldi ha espresso il suo cordoglio alla famiglia: 'Il Covid entra così forte in alcune famiglie, le ...

**Covid: Montesano, 'scenderò in piazza per inoculare il dubbio, più che il vaccino'** (2) SardiniaPost La Camera di commercio di Napoli lancia il Museo del vero e del falso. Obiettivo: battere la contraffazione Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Caspita che mobilitazione per lo scudetto dell’Inter! Per carità felicitazioni ai neo campioni, ma se ci fosse la stessa voglia di scendere in piazza per la propria libertà ...

Covid: tre persone morte nel salernitano nelle ultime ore StampaIl virus non ferma la sua lunga scia di morte. Sono tre i decessi per Coronavirus oggi nel Salernitano. Due decessi si registrano a Pagani, ma si piange anche a Sapri dove a perdere la vita è un ...

...a Sapri dove a perdere la vita è un 73enne che era stato ricoverato prima presso il locale ospedale e poi alHospital di Agropoli per difficoltà respiratorie. Lutto, ieri, anche a. Il ...I cittadini attualmente positivi sono 152 Lutto, ieri, anche a. Il sindaco Giuseppe Rinaldi ha espresso il suo cordoglio alla famiglia: 'Ilentra così forte in alcune famiglie, le ...Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Caspita che mobilitazione per lo scudetto dell’Inter! Per carità felicitazioni ai neo campioni, ma se ci fosse la stessa voglia di scendere in piazza per la propria libertà ...StampaIl virus non ferma la sua lunga scia di morte. Sono tre i decessi per Coronavirus oggi nel Salernitano. Due decessi si registrano a Pagani, ma si piange anche a Sapri dove a perdere la vita è un ...