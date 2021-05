Covid, meno di mille positivi oggi in Campania: ma tasso positività resta stabile (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono meno di mille i positivi oggi in Regione Campania, ma il dato tiene conto della forte diminuzione di tamponi effettuati. Pertanto il tasso di positività resta sostanzialmente stabile. Di seguito il bollettino completo: positivi del giorno: 959 (*) di cui Asintomatici: 612 (*) Sintomatici: 347 (*) * positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 8.658 Tamponi antigenici del giorno: 2.384 ?Deceduti: 30 (**)? Totale deceduti: 6.446 Guariti: 1.751 Totale guariti: 299.192 ** 24 deceduti nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri ?Report posti letto su base ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sonodiin Regione, ma il dato tiene conto della forte diminuzione di tamponi effettuati. Pertanto ilditàsostanzialmente. Di seguito il bollettino completo:del giorno: 959 (*) di cui Asintomatici: 612 (*) Sintomatici: 347 (*) *, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 8.658 Tamponi antigenici del giorno: 2.384 ?Deceduti: 30 (**)? Totale deceduti: 6.446 Guariti: 1.751 Totale guariti: 299.192 ** 24 deceduti nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri ?Report posti letto su base ...

