Covid, lo studio in Europa: “Le tre varianti più diffuse aumentano i ricoveri dei più giovani”. Analizzati oltre 23mila casi in sette paesi (Di lunedì 3 maggio 2021) Vaccinare, vaccinare, vaccinare. È la conclusione dello studio sulle tre varianti più diffuse in Europa in questo momento: inglese, sudafricana e brasiliana che aumentano, grazie alla loro trasmissibilità, i ricoveri della fascia più giovane della popolazione. I primi dati sono pubblicati su Eurosurveillance, la rivista scientifica online del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). La ricerca ha analizzato la diffusione delle varianti inglese (B.1.1.7), sudafricana (B.1.351) e brasiliana (P.1) in sette paesi europei, compresa l’Italia, in tutte le fasce d’età, da 0-19 anni agli over 80. Il fatto che le varianti aumentino i ricoveri, in particolare nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Vaccinare, vaccinare, vaccinare. È la conclusione dellosulle trepiùinin questo momento: inglese, sudafricana e brasiliana che, grazie alla loro trasmissibilità, idella fascia più giovane della popolazione. I primi dati sono pubblicati su Eurosurveillance, la rivista scientifica online del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). La ricerca ha analizzato la diffusione delleinglese (B.1.1.7), sudafricana (B.1.351) e brasiliana (P.1) ineuropei, compresa l’Italia, in tutte le fasce d’età, da 0-19 anni agli over 80. Il fatto che leaumentino i, in particolare nei ...

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - un farmaco già approvato (Tocilizumab) usato nei pazienti gravi diminuisce la mortalità per COVID-1… - Open_gol : L'analisi della fondazione Kessler consigliava di aspettare metà maggio, quando la diffusione del virus a livello n… - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Covid, lo studio in Europa: “Le tre varianti più diffuse aumentano i ricoveri dei più giovani”. Analizzati oltre 23mil… - sturlesetosi : Uno studio analizza i rari casi di reinfezione da Covid in chi è vaccinato e il ruolo delle varianti - Franciscktrue : RT @fattoquotidiano: Covid, lo studio in Europa: “Le tre varianti più diffuse aumentano i ricoveri dei più giovani”. Analizzati oltre 23mil… -