Covid, le varianti sono più pericolose anche per i giovani. Triplicato il rischio di ricoveri (Di lunedì 3 maggio 2021) Nuovo allarme Covid, le varianti sono più pericolose anche per i giovani. I risultati di una ricerca sulla diffusione delle mutazioni. Le varianti del Covid sono più pericolose anche per i giovani: la conferma arriva da una ricerca pubblicata su Eurosurveillance, la rivista scientifica online del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), quindi parliamo di un lavoro di ricerca di spessore. Lo studio ha preso in analisi più di 23.000 casi legati alle tre varianti

