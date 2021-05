Claudia Pandolfi | avete mai visto com’era a 25 anni? Spunta uno scatto inedito | incredibile!

Cisco46allegro : RT @Raiofficialnews: La fine di un amore che non è riuscito a mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco. #Chiam… - IoCercoDiMe : RT @Raiofficialnews: La fine di un amore che non è riuscito a mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco. #Chiam… - Raiofficialnews : La fine di un amore che non è riuscito a mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco.… - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai1 dal 3 maggio la serie #Chiamamiancoraamore con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi. Anticipaz… - cheTVfa : #ChiamamiAncoraAmore | IL CAST | #GretaScarano, #SimoneLiberati, #ClaudiaPandolfi e tutti i personaggi della serie -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Pandolfi

Corriere dell'Umbria

La serie è una produzione Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction , in associazione con About Premium Content, con Greta Scarano, Simone Liberati e con la partecipazione di, ...La serie vede come protagonista la coppia di attori composta da Greta Scarano e Simone Liberati , con la partecipazione di. Scopriamo ora qualcosa in più sulla vita privata e ...Avete mai visto Claudia Pandolfi a 25 anni? Sul canale social, è spuntato uno scatto del passato: com'è cambiata nel corso degli anni.Chiamami ancora amore stasera lunedì 3 maggio la prima puntata su Rai 1 (canale 1 e 501 HD) e in anteprima esclusiva in streaming su Raiplay!