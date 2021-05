Cagliari | il d s Capozucca | «Joao Pedro fuori col Napoli in accordo con Semplici»

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il d.s. delStefanoha commentato il pareggio in casa del, parlando anche dell’esclusione diIl Direttore Sportivo delStefanoè intervenuto nel primo pomeriggio alla trasmissione “Si gonfia la rete” di Radio Marte in cui ha avuto modo di commentare il pareggio ottenuto dai suoi rossoblù al “Diego Armando Maradona”. Un’impresa che, fino a pochi mesi fa, sarebbe stata impossibile. Ecco le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24– «Siamo venuti al Maradona con una convinzione diversa rispetto al passato: reduci da 3 vittorie consecutive ma ben consapevoli della forza del, una squadra molto forte che poteva ...

MondoNapoli : Cagliari, Capozucca: 'Napoli fortissimo, ma il pari è meritato' - - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Ds. Cagliari, Capozucca: “Abbiamo meritato il pari. Gattuso il men… - MundoNapoli : Stefano Capozucca: “Il Napoli poteva battere il Cagliari” - anteprima24 : ** #Capozucca e l'ammissione su Joao Pedro: '##Benevento per noi è un crocevia' ** - Quellidelsito : RT @CentotrentunoC: #Cagliari ?? Dopo la prova di cuore e orgoglio contro il #Napoli parla il direttore sportivo #Capozucca ???? #SerieA ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Capozucca

Lo ha detto il direttore sportivo delStefano, a Radio Marte , commentando il pareggio rossoblù di ieri, per un punto pesantissimo nell'economia della lotta salvezza. " C'era da ...... DS del, per parlare del match Napoli -giocato ieri al Maradona, di Gattuso, Osimhen e di altro Queste le sue parole: SU NAPOLI -SULSU JOAO PEDRO IN ...Cagliari, Capozucca: “Col Napoli pari meritato. Su Joao Pedro out…” Cagliari, Capozucca: “Col Napoli pari meritato. Su Joao Pedro out…”. Sono alcune delle parole pronunciate dal direttore sportivo del ...Le parole del direttore sportivo del Cagliari, che commenta la gara di ieri allo stadio Maradona. Con un occhio al passato e uno all’immediato futuro È convinto di aver meritato il pareggio, Stefano C ...