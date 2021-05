Basket | la Miwa batte Reggio Calabria e chiude fase uno in seconda posizione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ennesima vittoria dellaEnergia, stavolta in casa contro il fanalino di coda Vis. Partita in bilico fino alla metà del secondo quarto quando la squadra di casa, apparentemente imprecisa e nervosa, lasciava campo agli indomiti Pandolfi e compagni. Il primo quarto, infatti, è a favore die sisul 22-23 ma la, dopo un timeout impetuoso di Coach Bruno Annecchiarico, riesce ad andare all’intervallo già in vantaggio 55-42. Al rientro gli ospiti appaiono comunque vogliosi di affrontare il lungo viaggio di ritorno con due punti in tasca e tentano un affondo parzialmente contenuto dai padroni di casa che lasciano agli avversari solo due punti e chiudono sul 72-62. Nell’ultima frazione di gioco la partita è ancora ...