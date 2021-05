Ascolti tv 2 maggio 2021 | La compagnia del Cigno allunga su Bonolis | poi Fazio

(Di lunedì 3 maggio 2021)tv: la fiction di Rai1 mezzo milione avanti a Canale5 Si allarga il divario tra le due ammiraglie nella gara deglitv della domenica sera. Così Ladel2 su Rai1 ha registrato il 15,47% di share media con 3,553 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Alessio Boni e Anna Valle aveva raccolto il 14,69% e 3,3 milioni. Subito dietro il game show Avanti un altro! Pure di sera su Canale5 con il 14% e 3,054 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma di Paoloaveva portato a casa il 14,20% e 3,1 milioni. Terza posizione anche questa domenica per Che tempo che fa su Rai3 con il 10,25% e 2,583 milioni di contatti. Il talk show di Fabiouna settimana fa aveva fatto il 10,25% e 2,6 milionitv ...

tvzoomitalia : #Ascoltitv 2 maggio 2021: La compagnia del Cigno allunga su Bonolis, poi Fazio. La compagnia del Cigno 2 15,47%, Av… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 2 maggio 2021: La compagnia del Cigno allunga su Bonolis, poi Fazio. La compagnia del Cigno 2 15,47%, Av… - MondoTV241 : Ascolti TV domenica 2 maggio 2021: testa a testa tra Avanti un altro e la Compagnia del Cigno, sempre bravi Fazio e… - Teleblogmag : Prima Serata non di grandi ascolti ma #lacompagniadelcigno supera #avantiunaltropuredisera sempre bene Fazio con… - giuliatouch : RT @fabiofabbretti: #LaCompagniadelCigno2 risale oltre i 3,5 milioni di spettatori (15.5% di share), #AvantiUnAltroPureDiSera si ferma a 3… -

DavideMaggio.it

