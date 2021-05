Alessio di Uomini e Donne: chi è, cognome, età, che lavoro fa, Instagram, tutto sul corteggiatore di Samantha (Di lunedì 3 maggio 2021) Alessio Ceniccola è uno dei corteggiatori di Samantha Curcio, la tronista di Uomini e Donne. Tra i due c’è molto feeling: come sta procedendo la loro conoscenza? Alessio di Uomini e Donne: chi è, età, che lavoro fa, tutto sul corteggiatore di Samantha Alessio Ceniccola è nato a Roma il 21 luglio del 1994, sotto il segno del Cancro. E’ alto 1.87 cm e nella vita è un calciatore, millanta nella squadra Lupa Roma. Il suo idolo sembra essere proprio il Campione e storico capitano della Roma, Francesco Totti. Di Alessio si hanno pochissime informazioni: impareremo a conoscerlo a Uomini e Donne? Alessio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021)Ceniccola è uno dei corteggiatori diCurcio, la tronista di. Tra i due c’è molto feeling: come sta procedendo la loro conoscenza?di: chi è, età, chefa,suldiCeniccola è nato a Roma il 21 luglio del 1994, sotto il segno del Cancro. E’ alto 1.87 cm e nella vita è un calciatore, millanta nella squadra Lupa Roma. Il suo idolo sembra essere proprio il Campione e storico capitano della Roma, Francesco Totti. Disi hanno pochissime informazioni: impareremo a conoscerlo adi ...

