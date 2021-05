Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 maggio 2021)2 MAGGIO ORE 9:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’ALLERTA METEO, LA PROTEZIONE CIVILE HA INFATTI DIRAMATO UN BOLLETTINO VALIDO PER LA MATTINA DI OGGPREVISTE DUNQUE PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE E FORTI RAFFICHE DI VENTO IN TUTTA LAPER QUANTO RIGUARDA LA CIRCONE, AL MOMENTO E’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SU VIA APPIA ALTEZZA CENTRO URBANO DI FONDI NELLE DUE DIREZIONI TRASPORTO PUBBLICO ATTIVA AL CONSUETA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALE CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DI PERCOROS PER LE LINEE BUS DI ZONA DA VALERIA VERNINI ED ASTRAL INFOMOBLITA PER IL ...