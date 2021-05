Simone Inzaghi: “Rinnovo? Non ci saranno problemi. Costruiremo una rosa competitiva per l’Europa” (Di domenica 2 maggio 2021) Ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato anche del suo futuro: “Adesso pensiamo a chiudere bene. Con il presidente c’è un ottimo rapporto, ne parleremo con calma. Lotito adesso ha tante cose personali per quanto riguarda la società, noi abbiamo una partita ogni tre giorni. Ma non ci saranno problemi. Per il quinto anno di fila andremo in Europa. Quando sono arrivato io, la squadra era arrivata nona. Dopo 20 anni siamo arrivati agli ottavi di Champions… Insomma, onore a questi ragazzi che ogni anno mi stupiscono. Poi è chiaro che Costruiremo una rosa competitiva e forte”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Ai microfoni di Dazn,, tecnico della Lazio, ha parlato anche del suo futuro: “Adesso pensiamo a chiudere bene. Con il presidente c’è un ottimo rapporto, ne parleremo con calma. Lotito adesso ha tante cose personali per quanto riguarda la società, noi abbiamo una partita ogni tre giorni. Ma non ci. Per il quinto anno di fila andremo in Europa. Quando sono arrivato io, la squadra era arrivata nona. Dopo 20 anni siamo arrivati agli ottavi di Champions… Insomma, onore a questi ragazzi che ogni anno mi stupiscono. Poi è chiaro cheunae forte”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

OfficialSSLazio : ?? I convocati di mister Simone Inzaghi per #LazioGenoa Powered by @OrogelGroup #CMonEagles ?? - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Simone Inzaghi: 'Bene per 80 minuti poi un calo che ci stava' - charliemchouse : Simone Inzaghi: 'Bene per 80 minuti poi un calo che ci stava' - marcocantelmi : Simone #Inzaghi molto più onesto dei telecronisti di dazn #LazioGenoa - cristianobosco : Qualcuno può dire a Simone #Inzaghi che si chiama #Genoa e non “Genova”? #LazioGenoa -