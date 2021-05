Patrick Dempsey | «Quando ho accettato di essere vulnerabile»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 2 maggio 2021) A cinquantacinque anni compiuti a gennaio e in pieno jet-lag dopo aver passato sei settimane in Europa, tra Londra e Roma, per le riprese della seconda stagione di Diavoli, Patrick Dempsey conserva lo stesso sorriso a trentadue denti che ha conquistato il pubblico dapprima in film come Loverboy, uno dei suoi primi ruoli da protagonista al cinema, e poi in serie come Grey's Anatomy che, nel bene e nel male, gli si sono cucite addosso al punto da accettare di ritornare nella sedicesima stagione nei panni del Dottor Stranamore stregando tutti gli spettatori che per anni non sono mai riusciti a perdonare a Shonda Rhimes il fatto di averlo fatto fuori. «L'intenzione era quella di dare alle persone un po' di speranza perché Derek e Meredith sono una coppia davvero iconica» commenta Dempsey aggiungendo a Variety di non essere riuscito a trattenere l'emozione (e le lacrime) al momento della lavorazione. Nel frattempo, però, non si può certo dire che sia rimasto con le mani in mano: ha partecipato a un film popolare come Bridget Jones's Baby; ha incassato il benestare della critica internazionale per una serie, La verità sul caso Harry Quebert, che è diventata un piccolo caso negli Stati Uniti; e ha accettato un nuovo incarico come brand ambassador di Porsche Design Eyewear.