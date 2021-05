“Mi dispiace, ma devi abbandonare il programma”. Amici 21, Maria De Filippi lo annuncia con la voce rotta dall’emozione (Di domenica 2 maggio 2021) Durante la serata del 1 maggio 2021, è andato in onda l’ennesimo serale di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi. Ed è proprio quest’ultima che con la voce rotta ha annunciato l’eliminazione del bravissimo Samuele Barbetta. Il ballerino di Veronica Peparini ha perso al ballottaggio contro Alessandro, riconoscendo poi di aver forse affrontato il Serale con il freno a mano tirato. Giulia è subito scoppiata a piangere appena arrivati in casetta. Sangiovanni invece ha chiesto a Samuele se fosse contento di ciò che ha fatto in puntata. Lui ha spiegato che gli risulta spesso difficile essere contento, inoltre secondo lui la prova di improvvisazione doveva vincerla Alessandro. Il cantante di Lady non era d’accordo con il suo amico, gli ha spiegato che in ogni ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Durante la serata del 1 maggio 2021, è andato in onda l’ennesimo serale di, ilcondotto daDe. Ed è proprio quest’ultima che con lahato l’eliminazione del bravissimo Samuele Barbetta. Il ballerino di Veronica Peparini ha perso al ballottaggio contro Alessandro, riconoscendo poi di aver forse affrontato il Serale con il freno a mano tirato. Giulia è subito scoppiata a piangere appena arrivati in casetta. Sangiovanni invece ha chiesto a Samuele se fosse contento di ciò che ha fatto in puntata. Lui ha spiegato che gli risulta spesso difficile essere contento, inoltre secondo lui la prova di improvvisazione doveva vincerla Alessandro. Il cantante di Lady non era d’accordo con il suo amico, gli ha spiegato che in ogni ...

