Haaland, Raiola esce allo scoperto: 'Difficile dire no a Real o Barça' (Di domenica 2 maggio 2021) Un po' di tensione, parecchia incertezza. Il futuro di Erling Haaland deve ancora definirsi. Il Borussia Dortmund, che a tre giornate dalla fine della Bundesliga è quinto a - 1 dall'Eintracht ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 maggio 2021) Un po' di tensione, parecchia incertezza. Il futuro di Erlingdeve ancora definirsi. Il Borussia Dortmund, che a tre giornate dalla fine della Bundesliga è quinto a - 1 dall'Eintracht ...

forumJuventus : Raiola ad AS: 'Haaland piace a tutti, anche alla Juve. Pogba? dipende dai programmi dello United, lui vuole vincere… - Young_HovaGh : RT @BarcaWorldwide: ??? Mino Raiola: 'Erling Haaland to Barça is complicated but not impossible.' - ETGazzetta : #Haaland, #Raiola esce allo scoperto: “Difficile dire no a Real o Barça” - DarioSG77 : RT @forumJuventus: Raiola ad AS: 'Haaland piace a tutti, anche alla Juve. Pogba? dipende dai programmi dello United, lui vuole vincere la C… - JohSogos : RT @FBiasin: Piccola parte di giocatori gestiti da #Raiola (TransferMarkt): #Haaland, #Pogba, #DeLigt, #Donnarumma, #Verratti, #Lozano, #D… -