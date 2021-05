Ferraro (Tcl): “Con la pandemia saltati i piani del 5G in Italia, operatori non ne parlano più” (Di domenica 2 maggio 2021) In Italia gli operatori di telecomunicazione “avevano i piani per il 5G, ma per far fronte all’onda della didattica a distanza e del lavoro a distanza, hanno dovuto potenziare la rete 4G. Non è stata una scelta sbagliata, alla fine tutti si sono collegati, ma i progetti sul 5G sono andati all’aria, non ne parlano più”. Lo dice, all’Adnkronos, il country manager di Tcl Mobile Italia Flavio Ferraro, spiegando come questo “non abbia permesso all’azienda di raggiungere risultati migliori” nel segmento degli smartphone 5G nelle fasce medie e basse e a cifre abbordabili. Una scelta, quella di Tcl sul fronte dei prezzi, che Ferraro definisce come la volontà di “democratizzare” la tecnologia. “Prendiamo i telefoni foldable – dice – sono interessanti, molto belli e noi come ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 maggio 2021) Inglidi telecomunicazione “avevano iper il 5G, ma per far fronte all’onda della didattica a distanza e del lavoro a distanza, hanno dovuto potenziare la rete 4G. Non è stata una scelta sbagliata, alla fine tutti si sono collegati, ma i progetti sul 5G sono andati all’aria, non nepiù”. Lo dice, all’Adnkronos, il country manager di Tcl MobileFlavio, spiegando come questo “non abbia permesso all’azienda di raggiungere risultati migliori” nel segmento degli smartphone 5G nelle fasce medie e basse e a cifre abbordabili. Una scelta, quella di Tcl sul fronte dei prezzi, chedefinisce come la volontà di “democratizzare” la tecnologia. “Prendiamo i telefoni foldable – dice – sono interessanti, molto belli e noi come ...

