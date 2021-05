Traffico Roma del 01-05-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione in studio Stefano Baiocchi buon primo maggio tutto tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione quindi nessun impedimento per ilraccordo autostrade e consolari previsto nel corso della mattinata un incremento della circolazione a causa di quanti trascorreranno Come da tradizione la festa dei Lavoratori fuori porta nella ricorrenza del Primo Maggio manifestazione questa mattina in Piazza Santi Apostoli l’appuntamento alle 9:30 disagi per ildecisamente contenuti altra manifestazione nel tardo pomeriggio a partire dalle 18 in Piazza bidoni ci troviamo nelle immediate vicinanze di Corso Vittorio Emanuele ci sono ancora difficoltà perché si sposta in metropolitana e nello specifico con la linea B da ieri il servizio interrotta a causa di un guasto ...