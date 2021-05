Sassoli, non ci zittiranno continueremo a difendere diritti (Di sabato 1 maggio 2021) BRUXELLES - "A quanto pare, non sono il benvenuto al Cremlino? Lo sospettavo da un po'... Nessuna sanzione o intimidazione fermerà il Parlamento Ue o me dalla difesa dei diritti umani, della libertà e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 1 maggio 2021) BRUXELLES - "A quanto pare, non sono il benvenuto al Cremlino? Lo sospettavo da un po'... Nessuna sanzione o intimidazione fermerà il Parlamento Ue o me dalla difesa deiumani, della libertà e ...

