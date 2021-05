Mercato Juventus | addio e plusvalenza | possibile cessione per il giovane fenomeno

(Di sabato 1 maggio 2021)– Si prospetta una sessione di calciotutt’altro che facile per la, impegnata a rinforzare un organico che ha palesato più di una difficoltà, ma con l’obbligo di non sforare per non compromettere un bilancio tutt’altro che positivo e dissanguato dal COVID. Arduo lavoro per Paratici, dunque, che si troverà costretto a cedere un paio di pedine dalle quali ricavare quel tesoretto indispensabile per finanziare i prossimi colpi., Demiral verso l’? Uno dei primi indiziati a partire è Merih Demiral. Stando a quanto riferito dalla redazione di calcio.com, il turco potrebbe direqualora dovesse arrivare un’offerta di almeno 30 milioni di euro ( anche se la Juve ne continua a ...

serieAnews_com : #Juventus e #Inter, è sempre sfida: sul mercato un'occasione in arrivo dal Real Madrid - JPeppp : @IvanBiancoNeroJ @MarzianoAnsioso La Juventus chiuderà il bilancio con 200 milioni di passivo, sarà un mercato di s… - Fprime86 : RT @Spazio_J: La Roma punta di nuovo Milik: nuovo duello di mercato con la Juventus - - Spazio_J : La Roma punta di nuovo Milik: nuovo duello di mercato con la Juventus - - LesTransferts : Juventus : la priorité du mercato se nomme Manuel Locatelli -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus

Calciomercato.com

Non è nome diquello di Lorenzo Montipò, che pure è in scadenza con il Benevento (che lo ... (agg Michela Colombo) Probabili formazioni Udinese/ Diretta tv: Chiesa pronto al rientro (......di campionato in Serie A conquistando presto le prime pagine dei giornali anche in ottica. ...!1) Shomurodov (getty images) Accostato anche alla, Shomurodov ha commentato: "Futuro in ...MERCATO MAR 12 LUGLa Gazzetta esalta il Napoli: "Ha fatto un gran colpo, ci sono pochi dubbi..." MERCATO MAR 12 LUGMaxi-offerta del Napoli per Rugani, la Juventus ha detto no! MERCATO MAR 12 LUGScotto ...MERCATO MILAN, OCCHI SU DE PAUL Nelle ultime ore per migliorare il proprio organico il Milan ha individuato in Rodrigo De Paul il giusto rinforzo per il ...