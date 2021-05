Marotta: «Voglio aprire un ciclo all’Inter. Scudetto? Sensazione positiva» (Di sabato 1 maggio 2021) Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Crotone Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Crotone. Le sue dichiarazioni. Scudetto – «La Sensazione è positiva, ma non abbiamo ancora raggiunto nulla. Si tratta di realtà dei fatti, bisogna superare questo apparentemente facile ostacolo. Dobbiamo giocare come al solito per conquistare la vittoria». ZHANG – «È tornato per vivere con noi questo finale di campionato e parlare, al momento giusto, di quello che sarà il futuro. A ora siamo concentrati sul campo. Zhang ha trovato un gruppo compatto, merito esclusivo dell’allenatore». Scudetto CON LA JUVENTUS – «Vincere è sempre ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Giuseppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Crotone Giuseppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Crotone. Le sue dichiarazioni.– «La, ma non abbiamo ancora raggiunto nulla. Si tratta di realtà dei fatti, bisogna superare questo apparentemente facile ostacolo. Dobbiamo giocare come al solito per conquistare la vittoria». ZHANG – «È tornato per vivere con noi questo finale di campionato e parlare, al momento giusto, di quello che sarà il futuro. A ora siamo concentrati sul campo. Zhang ha trovato un gruppo compatto, merito esclusivo dell’allenatore».CON LA JUVENTUS – «Vincere è sempre ...

StaffBauscia : Marotta: “Io alla Juve? Voglio aprire un ciclo all’Inter!” - FcInterNewsit : Marotta: 'Tornare alla Juve? No, voglio aprire un ciclo all'Inter. Zhang parlerà di futuro al momento giusto' - 92Interista : RT @NicoSchira: #Marotta: “#Zhang è tornato per vivere con noi il finale di campionato e impostare il futuro. Il presidente ha trovato un g… - 92Interista : RT @FusatoRiccardo: Marotta:' Ritorno alla Juve? No. Sono venuto all'Inter perche' voluto da Zhang e voglio aprire un ciclo qui' - AdolfoCrotti : RT @Ngoppejammeja: #Marotta: “Io alla #Juve? No, voglio aprire un ciclo all’#Inter. Al di là delle difficoltà economiche portate dalla pand… -