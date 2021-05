LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: sei corridori in fuga, il plotone insegue a 5’30” (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 Il gruppo insegue con un distacco di 5’30”. 12.48 Quando mancano circa 90 km al traguardo in avanscoperta un gruppo di 6 attaccanti composto da: Simon Pellaud, Magnus Cort Nielsen, Simone Petilli, Matthew Holmes, Josef Cerny e Mads Würtz Schmidt. 12.45 Buongiorno e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro di Romandia 2021. Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro di Romandia 2021. La Sion-Thyon 2000, di 161,3 chilometri, sarà una frazione molto dura che sarà decisiva per la classifica generale. Il maltempo potrebbe condizionare la corsa. La ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52 Il gruppocon un distacco di”. 12.48 Quando mancano circa 90 km al traguardo in avanscoperta un gruppo di 6 attaccanti composto da: Simon Pellaud, Magnus Cort Nielsen, Simone Petilli, Matthew Holmes, Josef Cerny e Mads Würtz Schmidt. 12.45 Buongiorno e benvenuti alla nostradella quartadeldi2021. Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella quartadeldi2021. La Sion-Thyon 2000, di 161,3 chilometri, sarà una frazione molto dura che sarà decisiva per la classifica generale. Il maltempo potrebbe condizionare la corsa. La ...

