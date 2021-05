Intervista a un (non) genio (Di sabato 1 maggio 2021) La rivista Genialità contemporanea Intervista Ricky Farina. GC: Caro Farina, lei è un genio, ma è costretto a Intervistarsi da solo, come mai? RF: Semplice, io sono un genio ma gli altri no. GC: In che senso si considera un genio? RF: . GC: Ci dica qualcosa di geniale. RF: Vivere è gravissimo. GC: Senta Farina, lei crede in Dio? RF: Credo nella polvere e nei Folletti. GC: Perché si trova ad avere un video blog sul Fatto Quotidiano? RF: Per diventare ricco e famoso. GC: E sta accadendo? RF: No. GC: Molti le fanno questa critica: Farina è un narcisista. RF: Sono un Narciso che però si guarda riflesso nello specchio degli altri. GC: Che cos’è la poesia? RF: Tutto quello che accade fuori dalle poesie. GC: Che cosa pensa di questa pandemia? RF: Non la penso, mi vaccino, quando sarà il mio turno. GC: Che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) La rivista Genialità contemporaneaRicky Farina. GC: Caro Farina, lei è un, ma è costretto arsi da solo, come mai? RF: Semplice, io sono unma gli altri no. GC: In che senso si considera un? RF: . GC: Ci dica qualcosa di geniale. RF: Vivere è gravissimo. GC: Senta Farina, lei crede in Dio? RF: Credo nella polvere e nei Folletti. GC: Perché si trova ad avere un video blog sul Fatto Quotidiano? RF: Per diventare ricco e famoso. GC: E sta accadendo? RF: No. GC: Molti le fanno questa critica: Farina è un narcisista. RF: Sono un Narciso che però si guarda riflesso nello specchio degli altri. GC: Che cos’è la poesia? RF: Tutto quello che accade fuori dalle poesie. GC: Che cosa pensa di questa pandemia? RF: Non la penso, mi vaccino, quando sarà il mio turno. GC: Che ...

