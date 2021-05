Il legale di Minelli e Baroni | “E’ stata una truffa | serve più trasparenza Ringrazio Gavillucci”

(Di sabato 1 maggio 2021) Gianluca Ciotti,degli arbitri Danielee Niccolò, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare chiarezza su quanto accaduto (qui l’inchiesta di Repubblica): “Questa vicenda sottolinea l’importanza di una tutelache permetta di prevenire certi episodi. Si tratta di una vera e propriacon alterazione della competizione sportiva. Mi aspetto che venga fatta giustizia al più presto e che i miei clienti tornino ad arbitrare. Inoltre, sarebbe gradita più“. “Hanno esaminato i referti e notato delle incongruenze. I voti venivano trasmessi in maniera molto lenta, anche dopo mesi, e complice la mancata comunicazione del referto è apparso evidente che avvenivano delle modifiche – prosegue l’avvocato – Questa vicenda viene da molto ...

Gianluca Ciotti, legale di Minelli e Baroni (il cui ricorso al TFN della Figc nel novembre 2020 è stato respinto), sostiene ci siano gli estremi per ipotizzare la 'truffa' e agli atti sarebbero state...