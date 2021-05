Concerto Primo Maggio 2021: tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 1 maggio 2021) Concerto Primo Maggio 2021: artisti, cantanti, scaletta, cast, location, conduttori, orario, streaming, Concertone, Rai 3 Concerto Primo Maggio 2021 – Il tradizionale Concerto del Primo Maggio si tiene anche quest’anno, il 1 Maggio 2021, nonostante alcuni limiti a causa del Covid. La location, per il secondo anno consecutivo, non sarà la tradizionale Piazza di San Giovanni a Roma, ma la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica della Capitale, che ospiterà artisti e cantanti italiani e internazionali tra i più amati dal pubblico. Un evento da seguire anche in tv, con la diretta di Rai 3 a partire dalle 16.30 fino a mezzanotte circa. Alla conduzione del ... Leggi su tpi (Di sabato 1 maggio 2021): artisti, cantanti, scaletta, cast, location, conduttori, orario, streaming,ne, Rai 3– Il tradizionaledelsi tiene anche quest’anno, il 1, nonostante alcuni limiti a causa del Covid. La location, per il secondo anno consecutivo, non sarà la tradizionale Piazza di San Giovanni a Roma, ma la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica della Capitale, che ospiterà artisti e cantanti italiani e internazionali tra i più amati dal pubblico. Un evento da seguire anche in tv, con la diretta di Rai 3 a partire dalle 16.30 fino a mezzanotte circa. Alla conduzione del ...

ClaudioBaglioni : Il primo grande evento esclusivo in streaming su @itsart_it sarà il concerto spettacolo totale - In questa storia… - welikeduel : L'intervista di Diego Bianchi a Cisco Bellotti #propagandaresistenza #propagandalive - agorarai : Domani, il “concertone” del primo maggio. Elena Biggioggero è con Noemi dalla Cavea dell'Auditorium di Roma, per le… - censorshit_ : @melancholia_LC l'unica volta che l'ho trovata una cosa effettivamente utile è stata quando i ragazzi de lo stato s… - alex_liccardo : Concerto del Primo Maggio: omaggio di Max Gazzè a Erriquez della Bandabardò #concerto #1maggio2021 #1maggio… -