Supervivientes: il conduttore Jorge Javier Vázquez mostra il suo lato b in diretta – Video (Di venerdì 30 aprile 2021) Supervivientes A Supervivientes è questione di fortuna o, per meglio dire, di cul0. Dopo il bagno completamente nud0 di Gianmarco Onestini, ci ha pensato anche il conduttore Jorge Javier Vázquez a mettere in bella mostra il suo fondoschiena. Al momento dei saluti del quarto galà del programma, visto ieri sera su Telecinco da 2.489.000 telespettatori con uno share del 26%, l’uomo si è abbassato pantalone e mutande scoprendo il suo lato b. Tutto è partito quando l’inviata Lara Álvarez, oltre a ripercorrere le fasi più salienti della diretta, ha ammesso di esserci rimasta male per l’uscita del ballerino e attore Antonio Canales, il primo vero eliminato dell’edizione in corso di Supervivientes, arrivata ormai al ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 aprile 2021)è questione di fortuna o, per meglio dire, di cul0. Dopo il bagno completamente nud0 di Gianmarco Onestini, ci ha pensato anche ila mettere in bellail suo fondoschiena. Al momento dei saluti del quarto galà del programma, visto ieri sera su Telecinco da 2.489.000 telespettatori con uno share del 26%, l’uomo si è abbassato pantalone e mutande scoprendo il suob. Tutto è partito quando l’inviata Lara Álvarez, oltre a ripercorrere le fasi più salienti della, ha ammesso di esserci rimasta male per l’uscita del ballerino e attore Antonio Canales, il primo vero eliminato dell’edizione in corso di, arrivata ormai al ...

