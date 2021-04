Spagna | frena PIL primo trimestre

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – L’economia spagnolanel 4°. Secondo la stima flash pubblicata dall’Istituto Nazionale della(INE), dovrebbe essersi registrata una discesa del PIL dello 0,5% su, dopo la variazione nulla delprecedente, centrando le stime di consensus. Su base annuale, il dato è indicato in contrazione del 4,3% dopo il -8,9% precedente, al di sopra delle attese degli analisti che indicavano un -4,2%.

